У синьому бікіні і квітковій панамці: Гейлі Бібер із подругами насолоджується відпочинком на яхті

Гейлі Бібер показала фоловерам в Instagram знімки з відпочинку, який вона проводить на мексиканському курорті – Кабо-Сан-Лукас. У відпустку красуня поїхала разом зі своїми подругами, серед яких – і Кендалл Дженнер.

Дівчата насолоджувалися морською прогулянкою на яхті.

Гейлі Бібер із подругами / Фото: Instagram Гейлі Бібер

Для відпочинку Бібер обрала синє бікіні з білими зав'язками, яке чудово сиділо на її стрункій фігурі. Свій пляжний лук вона доповнила блакитною панамкою із принтом жовтих квітів, чорними окулярами, намистом із буквою B на шиї і золотими сережками-кільцями. Модель також блиснула літнім яскравим різнокольоровим манікюром.

Гейлі Бібер / Фото: Instagram Гейлі Бібер

Новим образом у купальнику Гейлі розвіяла всі чутки про її вагітність, які нещодавно випадково поширив її коханий – Джастін Бібер.

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