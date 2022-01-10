У синьому бікіні: Сальма Гаєк показала, як купалася в холодному морі

Акторка виклала нові фото з відпустки.
Сальма Гаєк все ще перебуває на відпочинку, звідки ділиться із шанувальниками цікавими знімками.
Цього разу зірка показала, як вона купалася в холодному морі. На фото Сальма у синьому купальнику зазнімкована по стегна у воді. З міміки на її обличчі помітно, що їй не подобається температура води.
На іншій світлині Гаєк вже скупалася з головою і виринула з такою ж мімікою, як і раніше.
"Біль та задоволення від холодної води", — підписала знімки акторка, додавши хештеги #задоволення #морське життя.
Минулого разу акторка блиснула пишним декольте у суцільному леопардовому купальнику Saint Laurent.
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