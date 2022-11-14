У синьому кетсьюті з квіткою на талії: незвичайний образ співачки Бібі Рекси на MTV Europe Music Awards

Її лук для червоної доріжки вийшов справді дуже незвичайним.
13 листопада у Дюссельдорфі відбулася щорічна церемонія вручення престижної музичної нагороди MTV Europe Music Awards. Однією з гостей та лауреатів стала американська співачка Бібі Рекса.
На заході вона змінила кілька образів, але найнезвичнішим стало вбрання Бібі в синьому оксамитовому кетсьюті.
Цей аутфіт був повністю закритим, мав корсет на талії та високу горловину, але головною фішкою образу стала прикраса на талії у вигляді великої квітки, що нагадує калу. Автором цього вбрання є бренд Bad Binch TONGTONG, заснований дизайнером Терренсом Чжоу. Образ співачка доповнила досить лаконічним макіяжем та зачіскою.
Після фотосесії на червоній доріжці Рекса продемонструвала ще два образи — це була довга сукня з розрізом та футуристичний лук зі штанами.
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