У синьому кетсьюті з квіткою на талії: незвичайний образ співачки Бібі Рекси на MTV Europe Music Awards

Її лук для червоної доріжки вийшов справді дуже незвичайним.

13 листопада у Дюссельдорфі відбулася щорічна церемонія вручення престижної музичної нагороди MTV Europe Music Awards. Однією з гостей та лауреатів стала американська співачка Бібі Рекса.

На заході вона змінила кілька образів, але найнезвичнішим стало вбрання Бібі в синьому оксамитовому кетсьюті.

Цей аутфіт був повністю закритим, мав корсет на талії та високу горловину, але головною фішкою образу стала прикраса на талії у вигляді великої квітки, що нагадує калу. Автором цього вбрання є бренд Bad Binch TONGTONG, заснований дизайнером Терренсом Чжоу. Образ співачка доповнила досить лаконічним макіяжем та зачіскою.

Бібі Рекса / Фото: Associated Press

Після фотосесії на червоній доріжці Рекса продемонструвала ще два образи — це була довга сукня з розрізом та футуристичний лук зі штанами.

Бібі Рекса під час виступу / Фото: Associated Press

Бібі Рекса та Девід Гетта прямують до отримання нагороди "Краща співпраця" / Фото: Associated Press

Читайте також: