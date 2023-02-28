У синьому комбінезоні та з сумкою від відомого бренду: Сара Джессіка Паркер на зныманнях серіалу

Подробиці другого сезону поки що тримаються в секреті, але завдяки свіжим знімкам папараці можна трохи зазирнути за лаштунки.

Акторів "Сексу і міста" знову заскочили на зніманнях другого сезону "І просто так…". Схоже, що цього разу Керрі та Ейдан вирішили сходити з Мірандою чи то в нічний клуб, чи то на вечерю, бо на знімках вони стояли в черзі.

Сара Джессіка Паркер традиційно була одягнена найяскравіше. Цього разу костюмери підібрали для акторки синій комбінезон, кардиган з "пухнастої" нитки, гламурні босоніжки зі стразами, а в руці зірка тримала мінісумку Ciao Bella від бренду Amina Muaddi. Образ акторки доповнили яскравий макіяж у колір вбрання, прикраси та висока зачіска у вигляді пучка.

Також у кадр потрапила Синтія Ніксон, яка виконує роль Міранди. На акторці були штани, туніка та шкіряне пальто кольору латте. У руці вона тримала маленьку сумку на довгому ремінці. Джон Корбетт у цьому епізоді з'явиться у штанах, светрі та куртці, в якій його вже неодноразово бачили на зніманнях.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Деталями зачіски Паркер поділився стиліст по волоссю Серж Норман.

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