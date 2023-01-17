У синьому костюмі та пальті: переможниця у конкурсі "Міс Всесвіт-2022" сходила на інтерв'ю

Для інтерв'ю вона обрала вбрання свого дизайну.
Переможниця у міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт-2022", який відбувся минулого тижня у Новому Орлеані, 28-річна модель Р'Боні Габріель, вперше потрапила під приціл фотографів після фіналу.
Дівчину сфотографували після інтерв'ю на шоу Good Morning America у Нью-Йорку.
На Р'Боні Габріель було синє вбрання що складалося з топу з пишними рукавами та широких штанів. Також вона взула високі підбори та одягла чорне класичне пальто. У руці модель тримала сумку Louis Vuitton.
Для інтерв'ю модель додала в образ стрічку переможниці та розкішну корону. Декількома кадрами образу вона поділилася в Instagram.
Синій комплект, який вона одягла, дівчина створила самостійно, оскільки є також дизайнеркою.
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