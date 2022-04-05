У синьому костюмі та метелику: ведучий концерту в США обрав образ у кольорах українського прапора

У синьому костюмі та метелику: ведучий концерту в США обрав образ у кольорах українського прапора

У Каліфорнії відбувся концерт, щоб підтримати Україну, а кошти, зібрані на ньому, були передані до фонду Children's Emergency Fund для допомоги потерпілим дітям.

Ведучим заходу став актор та режисер BJ Korros. Він брав інтерв'ю у всіх учасників концерту. Щоб висловити свою підтримку нашій країні, в яку цинічно розпочала війну Росія, знаменитість одягнув синій костюм і жовту сорочку. Також доповнили цей патріотичний образ хустка у нагрудній кишені та краватка-метелик.

BJ Korros / Getty Images

Також на цьому заході у кольорах українського прапора виступила співачка Лаурі Реймер. Артистка з'явилася на сцені у синій майці, яку доповнила жовтою хусткою на шиї. Образ був у кольорах прапора України.

Лаурі Реймер / Getty Images

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