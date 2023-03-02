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У синьому купальнику і без макіяжу: учасниця "Холостяка-12" похизувалася пружними сідницями

У синьому купальнику і без макіяжу: учасниця "Холостяка-12" похизувалася пружними сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У синьому купальнику і без макіяжу: учасниця "Холостяка-12" похизувалася пружними сідницями

Вікторія Варлей/Instagram Вікторії Варлей

Вікторія Варлей сфотографувалася на узбережжі океану.

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – акторка Вікторія Варлей – опублікувала в Instagram нові світлини, зроблені на узбережжі океану.

Чоловік Віки влаштував для неї імпровізовану фотосесію.

Вікторія Варлей/Instagram Вікторії Варлей / ©
Вікторія Варлей/Instagram Вікторії Варлей

"1.Знайти чоловіка який вміє гарно фотографувати і при цьому не нервувати. 2.Вийти за нього заміж. Done", - з гумором підписала знімки акторка.

Позувала Варлей у синьому суцільному купальнику зі шнурівками по боках. Зверху вона одягла спортивну чорну куртку зі смужками на рукавах і взула чорні сандалі.

Вікторія Варлей/Instagram Вікторії Варлей / ©
Вікторія Варлей/Instagram Вікторії Варлей

Волосся Вікторія зібрала у низький пучок, прикрасила вуха золотистими сережками у вигляді зірок і була без макіяжу.

Вікторія Варлей/Instagram Вікторії Варлей / ©
Вікторія Варлей/Instagram Вікторії Варлей

У цьому луку красуня продемонструвала пружні сексуальні сідниці і стрункі ноги.

Вікторія Варлей/Instagram Вікторії Варлей / ©
Вікторія Варлей/Instagram Вікторії Варлей

Нагадаємо, переможниця "Холостяка-12" – модель Катерина Лозовицька – зняласяя у пікантній фотосесії, у якій позувала без білизни.

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Дата публікації
Перегляди
521
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