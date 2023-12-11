У синьому купальнику і з пляшкою: зірка реаліті показала, як провела час у джакузі

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку у джакузі.

На фото вона позувала у синьому купальнику з плавками на зав'язках. Глоя похизувалася пишним декольте і тонкою талією.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Феррі зібрала волосся в елегантну зачіску з випущеними спереду пасмами і зробила макіяж із пишними накладними віями. У руці вона тримала пляшку ігристого вина, яку напевно зібралася випити після купання у джакузі.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, Глоя Феррі продемонструвала пікантний образ, у якому вона сходила на концерт свого улюбленого репера 50 Cent.

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