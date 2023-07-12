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У синьому купальнику та помаранчевій сукні: супермодель Аліна Байкова показала новий пляжний образ

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У синьому купальнику та помаранчевій сукні: супермодель Аліна Байкова показала новий пляжний образ

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Образ вона знову доповнила маленькими нагадуваннями про Україну — стрічкою на грудях та наклейкою з написом Stand With Ukraine на сумці.

Супермодель Аліна Байкова відпочиває зараз в Італії, а точніше на острові Капрі. Зірка подіуму іноді ділиться з шанувальниками деякими кадрами з відпустки, показуючи свої гарні пляжні луки та вечірні виходи.

У Instagram вона опублікувала новий кадр у купальнику, який зробила на яхті. Аліна позувала в синьому купальнику на тонких бретельках і з милими рюшами на трусах та бюстгальтері.

Купальник авторства італійського бренду Bikini lovers, і нещодавно Байкова показувала розкішний образ точно в такій самій моделі, але білого кольору.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

У волоссі модель мала стрічку, яка надавала образу романтичності.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Після плавання дівчина вирушила на прогулянку історичним містом та на невеликий шопінг. Купальник вона доповнила вже напівпрозорою помаранчевою мінісукнею, на яку прикріпила стрічку у вигляді прапора України, стильними сонцезахисними окулярами, прикрасою на шиї від українського бренду mari b, а також сумкою Dior.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

У підписах до фото вона трохи поскаржилася, що на вулиці дуже спекотно, тож скористалася послугами відкритого таксі.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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Дата публікації
Перегляди
1118
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