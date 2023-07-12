У синьому купальнику та помаранчевій сукні: супермодель Аліна Байкова показала новий пляжний образ

Образ вона знову доповнила маленькими нагадуваннями про Україну — стрічкою на грудях та наклейкою з написом Stand With Ukraine на сумці.
Супермодель Аліна Байкова відпочиває зараз в Італії, а точніше на острові Капрі. Зірка подіуму іноді ділиться з шанувальниками деякими кадрами з відпустки, показуючи свої гарні пляжні луки та вечірні виходи.
У Instagram вона опублікувала новий кадр у купальнику, який зробила на яхті. Аліна позувала в синьому купальнику на тонких бретельках і з милими рюшами на трусах та бюстгальтері.
Купальник авторства італійського бренду Bikini lovers, і нещодавно Байкова показувала розкішний образ точно в такій самій моделі, але білого кольору.
У волоссі модель мала стрічку, яка надавала образу романтичності.
Після плавання дівчина вирушила на прогулянку історичним містом та на невеликий шопінг. Купальник вона доповнила вже напівпрозорою помаранчевою мінісукнею, на яку прикріпила стрічку у вигляді прапора України, стильними сонцезахисними окулярами, прикрасою на шиї від українського бренду mari b, а також сумкою Dior.
У підписах до фото вона трохи поскаржилася, що на вулиці дуже спекотно, тож скористалася послугами відкритого таксі.
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