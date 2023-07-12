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У синьому міні з декольте: Флоренс П'ю підкреслила ноги стильним вбранням

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У синьому міні з декольте: Флоренс П'ю підкреслила ноги стильним вбранням

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Захід проводився у Лондоні.

Британська акторка Флоренс П'ю відвідала фотосесію до майбутнього фільму "Опенгеймер", знятого відомим режисером та сценаристом Крістофером Ноланом. Фільм розповідатиме про творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера.

Перед камерами Флоренс з'явилася цього разу в синій мінісукні від Moschino з деніму з імітацією джинсу. Сукня мала біле прострочення і глибоке декольте, а ось довгі рукави дівчина підвернула.

Також Флоренс зробила макіяж, взула білі туфлі на підборах та завершила лук прикрасами від Tiffany & Co.

Флоренс П'ю / © Associated Press
Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

У фільмі "Оппенгеймер" 27-річна акторка зіграє Джин Тетлок — американську психіатриню та за сумісництвом журналістку, яка була в романтичних стосунках з Робертом Оппенгеймером. У дівчини була сумна доля, адже через клінічну депресію вона вкоротила собі віку 1944 року, коли їй було всього 29 років.

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Дата публікації
Перегляди
504
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