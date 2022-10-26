У синьому пуловері та вініловій спідниці: ефектна Шарліз Терон відвідала шоу

47-річна зірка з'явилася перед камерами папараці в неоново-синьому пуловері, вініловій спідниці-олівці та парі чорних лакованих босоніжок на підборах та із застібками на щиколотках.

Шарліз Терон / Фото: Getty Images

Шарліз зараз зайнята просуванням свого нового фільму "Школа добра і зла", прем'єра якого відбулася 19 жовтня на Netflix.

Терон була в чорних сонцезахисних окулярах, коротке волосся розпустила, зробила світлий манікюр та темний педикюр. Мала дуже ефектний вигляд, а в Instagram поділилася ще одним знімком свого образу.

"Сьогодні ввечері я чудово провела час на @jimmykimmellive!", — написала у підписі до фото зірка.

Ведучий Джиммі Кіммел також опублікував відео зі студії, показавши фрагмент програми.

Минулого виходу Шарліз Терон сяяла на прем'єрі фільму "Школа добра і зла", яка відбулася в Лос-Анджелесі. На доріжці акторка сяяла у чорній шифоновій блузці з трьома білими квітками та спідниці з пишним подолом та високим розрізом від Dior із круїзної колекції Дому 2023 року.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Читайте також: