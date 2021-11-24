У синьому вбранні та з бантом на голові: Аріана Гранде в милому образі на шоу The Voice

У синьому вбранні та з бантом на голові: Аріана Гранде в милому образі на шоу The Voice

Дівчина залишилася вірною улюбленому стилю.

Співачка Аріана Гранде стала однією з журі шоу The Voice і під час кожного ефіру демонструє публіці нові образи. Усі її вбрання завжди ретельно продумані зірковою стилісткою Мімі Катрелл.

Цього тижня 28-річна зірка з'явилася у яскраво-синьому шкіряному комплетці: топі, довгій спідниці та високих рукавичках. Єдиною прикрасою були діамантові сережки-пусети у вухах.

Аріана Гранде / Getty Images

Волосся дівчини традиційно було зібрано у високий хвіст і зав'язане синьою стрічкою у колір вбрання.

Аріана Гранде зі своїми підопічними / Getty Images

Нагадаємо, що у травні співачка вийшла заміж за Далтона Гомеса. На нареченій була тоді лаконічна біла приталена сукня в стилі ампір від Vera Wang без бретельок і з відкритою спиною, виготовлена за індивідуальним замовленням.

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