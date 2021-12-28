У синьому вбранні та з розкішними сережками: Анна Добриднєва привітала всіх з прийдешнім Новим роком

У синьому вбранні та з розкішними сережками: Анна Добриднєва привітала всіх з прийдешнім Новим роком

Редакція Леді.ТСН.ua продовжує публікувати новорічні зіркові відеопривітання.

Анна Добриднєва записала для читачів ТСН.ua відеопривітання з Новим роком.

Артистка побажала щастя, багатства і здійснення мрій.

"Вітаю усіх читачів Леді.ТСН.ua з Новим роком та Різдвом! Будьте щасливі, будьте багаті, будьте чемні і, головне, щоб ваші найсвітліші мрії здійснювалися!" – побажала Анна.

Анна Добриднєва привітала читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

На відео зірка постала у вбранні кольору індиго, з кісками, насиченим макіяжем та розкішними довгими сережками.

Нагадаємо, новорічне відеопривітання записали також Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Санта Дімопулос, Ірина Федишин, Джамала, Олег Скрипка, Павло Зібров, Настя Каменських і гурт KADNAY.

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