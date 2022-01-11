У синьому вбранні з розрізом: Кеті Перрі поділилася образом від Dolce & Gabbana

Зірка обожнює екстравагантне вбрання для виступів.

Співачка Кеті Перрі поділилася з шанувальниками своїм образом для шоу у Лас-Вегасі. Синя довга сукня від Dolce & Gabbana мала високий розріз збоку, не мала бретелек, спереду вона була виконана у вигляді кроптопу на тонкій бретельці зі стразів.

Доповнили образ співачки знімні рукави з драпіруванням. Також невеликим драпіруванням і деталями Swarovski був прикрашений розріз сукні. Фінальними штрихами образу стали мюлі зі стразами, макіяж, великі сережки у вухах та зачіска у стилі 50-х років.

Кеті Перрі / Instagram Кеті Перрі

На одному зі знімків, опублікованих Кетті, вона була зображена зі своїм коханим — актором Орландо Блумом. Пара разом від 2016 року і за цей час пережила деякі труднощі у стосунках і навіть на якийсь час розлучалася. 2019 року Кеті та Орландо відновили роман, заручилися і у них народилася дочка Дейзі.

Кеті Перрі / Instagram Кеті Перрі

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