У синьому жакеті на голе тіло і з жовтим клатчем: американська акторка на прем'єрі серіалу у Лос-Анджелесі

37-річна Арден Чо в образі у кольорах українського прапора прийшла на захід.

Американська акторка і модель Арден Чо відвідала в Лос-Анджелесі прем'єру першого сезону серіалу Netflix - Partner Track, в якому вона зіграла головну роль.

Перед фотокамерами зірка з'явилася у трендових нині кольорах українського прапора. На ній був синій штанний костюм із принтом голови пантери. Жакет вона одягла на голе тіло. Вбрання Арден гармонійно доповнила жовтим клатчем-футляром.

Арден Чо / Фото: Getty Images

Волосся Чо зібрала у гладкий пучок і зробила макіяж з акцентом на пишних віях. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, а шию – ланцюжком. На руках були каблучки.

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