У сірих рукавичках та золотих туфлях: Гвендолін Крісті вийшла на червону доріжку

Вона одягла просте вбрання, а акцент зробила на яскравому макіяжі.

Британська акторка Гвендолін Крісті, відома за ролями Брієнни Тарт у серіалі "Гра престолів" та капітанки Фазми у сазі "Зоряні війни", відвідала новий захід у театрі Dolby у Лос-Анджелесі.

Вона з'явилася на червоній доріжці заходу PaleyFest, де відбулася спеціальна презентація та показ серіалу "Поділ". Гвендолін приєдналася до цього проєкту у другому сезоні.

Гвендолін Крісті з колегами з серіалу / Фото: Associated Press

Вона одягла з цього приводу чорну лаконічну сукню з рукавами-ліхтариками та квадратним вирізом. Талію вбрання прикрашав чорний пояс із пряжкою. Гвендолін доповнила образ золотистими туфлями та високими рукавичками сірого кольору.

Волосся вона уклала в елегантну зачіску "голлівудська хвиля", а також нафарбувала губи червоною яскравою помадою.

Гвендолін Крісті / Фото: Associated Press

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