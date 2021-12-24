У сірому луку та з сумкою Gucci: стильна Келлі Брук на вулицях Лондона

У сірому луку та з сумкою Gucci: стильна Келлі Брук на вулицях Лондона

Вбрання знаменитості ідеальне для прохолодного дня.

Британська радіоведуча та акторка Келлі Брук дуже любить лаконічні луки, в яких поєднує як речі демократичних брендів, так і люксові. Наприклад, на одному з останніх знімків, які зробили в Лондоні папараці, Келлі була у сірому аутфіті.

Знаменитість поєднала довге пальто мишачого кольору з теплим светром, об'ємними джинсами та кросівками. Завершили лук шапка, прикраса на шиї з ім'ям дівчини, кругла чорна сумка на ланцюжку від Gucci та сонцезахисні окуляри Ray-Ban.

Келлі Брук / Getty Images

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