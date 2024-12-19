У сірій дублянці, рваних джинсах і з сумкою Chanel: Лілі-Роуз Депп під прицілами папараці

25-річна донька Ванесси Параді та Джонні Деппа у повсякденному образі вийшла у світ.
Лілі-Роуз Депп потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Дівчина з'явилася там у повсякденному образі.
На ній була сіра дублянка, смугаста водолазка і блакитні рвані джинси. Аутфіт вона доповнила чорними шкіряними лоферами і стильною стьобаною коричневою сумочкою з молочною вставкою від Chanel.
У Депп було розпущене волосся, легкий макіяж з губами, підведеними коричневим олівцем, і золота каблучка на руці.
Нагадаємо, Лілі-Роуз Депп прийшла на розважальне вечірнє шоу Джиммі Феллона у стильному луку з весняної колекції прет-а-порте Chanel 2025.
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