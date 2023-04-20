У сірій дуже короткій сукні Prada: Ріта Ора потрапила під приціл фотографів у Лондоні

Ріта просуває свій новий майбутній альбом You & I і кліп на останній сингл Praising You.
Британська співачка Ріта Ора відома своїм ефектним стилем та любов'ю до сміливих речей та "голих" сукень, але іноді навіть вона може дивувати. Днями дівчину сфотографували у Лондоні, коли вона йшла на BBC The One Show.
Для своєї появи у програмі співачка одягла мінісукню від Prada сірого кольору. Це було однотонне вбрання з дуже короткою спідницею та топом, що тримався на спині на гумці.
Спереду сукню прикрашало драпування, а декольте було прямим. Образ співачка доповнила чорними туфлями на широких підборах та з ремінцями у стилі "Мері Джейн", а також зібрала волосся у високу зачіску з кучерями.
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