У сірій дуже короткій сукні Prada: Ріта Ора потрапила під приціл фотографів у Лондоні

Британська співачка Ріта Ора відома своїм ефектним стилем та любов'ю до сміливих речей та "голих" сукень, але іноді навіть вона може дивувати. Днями дівчину сфотографували у Лондоні, коли вона йшла на BBC The One Show.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Для своєї появи у програмі співачка одягла мінісукню від Prada сірого кольору. Це було однотонне вбрання з дуже короткою спідницею та топом, що тримався на спині на гумці.

Спереду сукню прикрашало драпування, а декольте було прямим. Образ співачка доповнила чорними туфлями на широких підборах та з ремінцями у стилі "Мері Джейн", а також зібрала волосся у високу зачіску з кучерями.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

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