Шоу-бізнес
72
1 хв

У сірій майці на модну подію: акторка Керрі Вашингтон сходила на показ Prada в Мілані

Акторка обрала несподіване вбрання для своєї появи на заході.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Керрі Вашингтон

Керрі Вашингтон / © Associated Press

У Мілані триває Тиждень моди і свою колекцію прет-а-порте на сезон весна-літо 2026 року презентував бренд Prada. Цього разу Міучча Прада та Раф Сімонс знову спробували зародити нові тренди на прийдешній модний сезон, а серед гостей грандіозного заходу було багато знаменитостей, зокрема американська акторка Керрі Вашингтон — зірка серіалу «І всюди жевріють пожежі».

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Вона потрапила під приціл папараці дорогою на показ. Керрі одягла лаконічне вбрання, що включало просту сіру майку і спідницю із зав’язкою на талії, яку також прикрашала вишивка бісером.

Образ акторка доповнила золотими аксесуарами, білою сумкою, туфлями винного кольору і бомбером з плюшевої тканини.

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Також на показ завітала 27-річна донька Уми Турман — Мая Гоук, яка, як амбасадорка бренду, була з ніг до голови вдягнена в речі від Prada.

