Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
- 114
Час на прочитання
- 1 хв
У сірій мінісукні і з пітоновою сумочкою: зірка соцмереж у пікантному луку сходила на вечерю
Мандана Болорчі своїм ефектним виглядом привернула увагу папараці.
До обʼєктивів папараці в Західному Голлівуді потрапила американська зірка соцмереж Мандана Болорчі. Дівчина вийшла зі своєї автівки Rolls Royce і попрямувала на вечерю до готелю Chateau Marmont.
Для свого виходу в світ вона обрала пікантний аутфіт. На Мандані була сіра мінісукня без бретельок і з драпуванням на спідниці, яка ледь не сповзала з її пишних грудей.
Лук Болорчі доповнила шкіряними чорними високими рукавичками, сірими блискучими капроновими колготами, зверху яких вона одягла чорні шкарпетки в сітку зі стразами і відкритими носками. Взута вона була в чорні замшеві босоніжки на шпильках. У руках зірка соцмереж тримала невелику сумочку з пітоновим принтом.
Мандана зробила зачіску з мʼякими локонами і насичений вечірній макіяж.