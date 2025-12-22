ТСН у соціальних мережах

114
1 хв

У сірій мінісукні і з пітоновою сумочкою: зірка соцмереж у пікантному луку сходила на вечерю

Мандана Болорчі своїм ефектним виглядом привернула увагу папараці.

Мандана Болорчі

Мандана Болорчі / © Getty Images

До обʼєктивів папараці в Західному Голлівуді потрапила американська зірка соцмереж Мандана Болорчі. Дівчина вийшла зі своєї автівки Rolls Royce і попрямувала на вечерю до готелю Chateau Marmont.

Для свого виходу в світ вона обрала пікантний аутфіт. На Мандані була сіра мінісукня без бретельок і з драпуванням на спідниці, яка ледь не сповзала з її пишних грудей.

Мандана Болорчі / © Getty Images

Мандана Болорчі / © Getty Images

Лук Болорчі доповнила шкіряними чорними високими рукавичками, сірими блискучими капроновими колготами, зверху яких вона одягла чорні шкарпетки в сітку зі стразами і відкритими носками. Взута вона була в чорні замшеві босоніжки на шпильках. У руках зірка соцмереж тримала невелику сумочку з пітоновим принтом.

Мандана зробила зачіску з мʼякими локонами і насичений вечірній макіяж.

