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У сірій смугастій сорочці та штанах: стильна Ріанна дорогою на суд над коханим

У сірій смугастій сорочці та штанах: стильна Ріанна дорогою на суд над коханим

Ріанна / Фото: Associated Press

Співачка прийшла підтримати коханого – репера A$AP Rocky – справжнє ім'я якого Ракім Ателастон Маєрс, у суді.

18 лютого його визнали невинним у справі 2021 року про збройний напад на його вже колишнього друга Террела Ефрона. Майєрсу загрожувало 24 роки в'язниці.

Ріанна під прицілом папараці дорогою до суду / © Associated Press
Ріанна під прицілом папараці дорогою до суду / Фото: Associated Press

Після оголошення рішення суду репер кинувся в обійми Ріанни, яка теж розплакалася від радості.

"Дякую вам усім за порятунок мого життя", — сказав Маєрс присяжним.

A$AP Rocky вказує на Ріанну / © Associated Press
A$AP Rocky вказує на Ріанну / Фото: Associated Press
A$AP Rocky біжить до Ріани обіймати її / © Associated Press
A$AP Rocky біжить до Ріани обіймати її / Фото: Associated Press

Слухання проводилися в суді Лос-Анджелеса і пара відвідувала їх хоч у стриманих ділових вбраннях, але водночас вигляд вони мали стильний і елегантний. Ракым в останній день з'явився в суді у сірому смугастому костюмі та сорочці у принт. Також можна помітити, що його волосся було заплетене у складні візерунки. Акцентом цього луку підсудного стали золоті сережки у вухах.

A$AP Rocky / © Associated Press
A$AP Rocky / Фото: Associated Press

Ріанна мала не менш цікавий вигляд. Співачка з'явилася в суді з ділових штанах коричневого відтінку, сірому жакеті та вільній смугастій сорочці.

Ріанна / © Associated Press
Ріанна / Фото: Associated Press

Вона зробила яскравий макіяж із червоною помадою, одягла перуку з довгим чорним волоссям, а на плечі у неї висіла чорна сумка від Dior. Образ співачки завершували чоботи зі зміїним принтом від Amina Muaddi, які вона неодноразово носила раніше.

Ріанна / © Associated Press
Ріанна / Фото: Associated Press

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