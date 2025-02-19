У сірій смугастій сорочці та штанах: стильна Ріанна дорогою на суд над коханим

Співачка прийшла підтримати коханого – репера A$AP Rocky – справжнє ім'я якого Ракім Ателастон Маєрс, у суді.
18 лютого його визнали невинним у справі 2021 року про збройний напад на його вже колишнього друга Террела Ефрона. Майєрсу загрожувало 24 роки в'язниці.
Після оголошення рішення суду репер кинувся в обійми Ріанни, яка теж розплакалася від радості.
"Дякую вам усім за порятунок мого життя", — сказав Маєрс присяжним.
Слухання проводилися в суді Лос-Анджелеса і пара відвідувала їх хоч у стриманих ділових вбраннях, але водночас вигляд вони мали стильний і елегантний. Ракым в останній день з'явився в суді у сірому смугастому костюмі та сорочці у принт. Також можна помітити, що його волосся було заплетене у складні візерунки. Акцентом цього луку підсудного стали золоті сережки у вухах.
Ріанна мала не менш цікавий вигляд. Співачка з'явилася в суді з ділових штанах коричневого відтінку, сірому жакеті та вільній смугастій сорочці.
Вона зробила яскравий макіяж із червоною помадою, одягла перуку з довгим чорним волоссям, а на плечі у неї висіла чорна сумка від Dior. Образ співачки завершували чоботи зі зміїним принтом від Amina Muaddi, які вона неодноразово носила раніше.
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