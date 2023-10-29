У сірій сукні без білизни: сестра Майлі Сайрус відвідала благодійний вечір

Молодша сестра співачки Майлі Сайрус обрала для світського виходу трикотажну сіру максісукню, під яку не одягла бюстгальтер. У неї був насичений макіяж з акцентом на очі та губи, майже знебарвлені брови та дуже довге волосся було зібране гумками.

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Ной завітала на захід GLSEN Rise Up. І із задоволенням позувала на червоній доріжці фотографам.

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, як Ноа у в'язаній шапці-балаклаві прийшла на модне шоу та привернула до себе увагу.

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

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