У сірій сукні та пальті: Катерина Кухар показала образ, в якому прийшла на роботу

Прима-балерина продемонструвала скромний аутфіт.

Катерина Кухар опублікувала в Instagram світлини, на яких продемонструвала свій скромний повсякденний лук, в якому вона прийшла на роботу. Балерина поєднала сіру довгу сукню із графітовим стильним пальтом. Волосся вона розпустила і зробила ніжний макіяж. Лаконічні сережки завершили аутфіт прими-балерини.

Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

У дописі Катерина повідомила, що вона на чолі Київського державного фахового хореографічного коледжу підписала меморандум з Національною дитячою спеціалізованою лікарнею "Охматдит".

Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

"Це нова сторінка у здоровому житті коледжу @ksbc_official , відтепер кожен з учнів буде знати, куди бігти, як при нежиті, так і при інших питаннях стосовно здоров’я та підтримки організму. Віднині, кожна дитина має право на: проходження диспансеризації 2 рази на рік; відвідування психолога; відвідування масажиста; підтримку медичної комісії при вступі до коледжу.

Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

Довгі роки ніхто не брав відповідальність за найважливіше — здоров’я. Медичні довідки з різних медичних закладів, контроль здоров’я викликали сумніви. Знати, що твої діти під крилом таких професіоналів — це щастя! І як керівник, і серцем, як мама, буду спокійна та впевнена у кожному па! Продовжуємо підкорювати вершини і далі — більше!" – написала Кухар.

Нагадаємо, раніше балерина продемонструвала образ, в якому вона постала у ролі судді у першому ефірі 5-го сезону шоу "Танці з зірками". На Каті була червона асиметрична сукня з драпуванням на одне плече. З одного боку на талії вбрання прикрашала аплікація білої квітки.

Екатерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

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