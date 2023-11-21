У сірій сукні зі стразами: Періс Гілтон позувала на червоній доріжці у гламурному вбранні

Цього разу зірка одягла досить лаконічну сукню для себе.
Голлівудська світська левиця та телезірка Періс Гілтон відвідала світський захід у Лос-Анджелесі — вечірку GQ "Чоловік року". На червону доріжку Періс вийшла в асиметричній сукні максі від бренду Stella McCartney.
Сукня була сірою повністю прикрашена стразами. Також вбрання прикрашало невелике драпування на декольте. Доповнила вбрання знаменита білявка французьким манікюром, срібними туфлями та лаконічною зачіскою з легкими локонами. Макіяж Періс традиційно для себе зробила гламурним та яскравим.
Перед камерами Гілтон також ефектно демонструвала величезний діамант на руці.
А ще зовсім нещодавно Гілтон показала на галавечорі LACMA Art+Film, який минув у Лос-Анджелесі в Музеї мистецтв, сукню за 5 тисяч доларів від бренду, який також дуже любить Кейт Міддлтон – дружина британського принца Вільяма.
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