У сірій сукні зі стразами: Періс Гілтон позувала на червоній доріжці у гламурному вбранні

Цього разу зірка одягла досить лаконічну сукню для себе.

Голлівудська світська левиця та телезірка Періс Гілтон відвідала світський захід у Лос-Анджелесі — вечірку GQ "Чоловік року". На червону доріжку Періс вийшла в асиметричній сукні максі від бренду Stella McCartney.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Сукня була сірою повністю прикрашена стразами. Також вбрання прикрашало невелике драпування на декольте. Доповнила вбрання знаменита білявка французьким манікюром, срібними туфлями та лаконічною зачіскою з легкими локонами. Макіяж Періс традиційно для себе зробила гламурним та яскравим.

Перед камерами Гілтон також ефектно демонструвала величезний діамант на руці.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

А ще зовсім нещодавно Гілтон показала на галавечорі LACMA Art+Film, який минув у Лос-Анджелесі в Музеї мистецтв, сукню за 5 тисяч доларів від бренду, який також дуже любить Кейт Міддлтон – дружина британського принца Вільяма.

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