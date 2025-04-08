У сіро-червоному вбранні на премію: Кейт Бланшетт одягла лук від Louis Vuitton

Кейт Бланшетт / © Associated Press

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Оскароносна акторка Кейт Бланшетт відвідала церемонію вручення премії «Олів’є» в Лондоні. Це британська нагорода, яка присуджується Лондонською театральною спільнотою як визнання професійних досягнень у сфері театру.

Перед фотографами зірка позувала в ансамблі від бренду Louis Vuitton, який включав мідіспідницю зі складками, а також кофту з довгими рукавами жиго (також іноді їх називають рукавами «бараняча нога») і високою горловиною. Її образ завершували сонцезахисні окуляри та чорні туфлі.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Раніше в сіро-червоному вбранні від Louis Vuitton Кейт Бланшетт уже виходила на публіку. 55-річна зірка позувала на червоному хіднику в Лондоні на прем’єрі фільму. Це був костюм з голою спиною і червоними рукавами.

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Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images