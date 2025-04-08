ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
1 хв

У сіро-червоному вбранні на премію: Кейт Бланшетт одягла лук від Louis Vuitton

Зірка відвідала вручення театральної премії.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Оскароносна акторка Кейт Бланшетт відвідала церемонію вручення премії «Олів’є» в Лондоні. Це британська нагорода, яка присуджується Лондонською театральною спільнотою як визнання професійних досягнень у сфері театру.

Перед фотографами зірка позувала в ансамблі від бренду Louis Vuitton, який включав мідіспідницю зі складками, а також кофту з довгими рукавами жиго (також іноді їх називають рукавами «бараняча нога») і високою горловиною. Її образ завершували сонцезахисні окуляри та чорні туфлі.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Раніше в сіро-червоному вбранні від Louis Vuitton Кейт Бланшетт уже виходила на публіку. 55-річна зірка позувала на червоному хіднику в Лондоні на прем’єрі фільму. Це був костюм з голою спиною і червоними рукавами.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie