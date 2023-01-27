У сірому пальті і чоботах на гумовій підошві: Кортні Лав у стильному луку сходила на шоу Fendi

58-річна співачка і акторка відвідала Тиждень моди у Парижі.

У межах Паризького тижня моди відбувся показ кутюрної колекції бренду Fendi. Фешншоу відвідала Кортні Лав, яку не часто побачиш на заходах.

Артистка з ніг до голови вбралася у лук від Fendi. На ній було блакитне вбрання з високою горловиною і стрічкою з написом бренду та сіре пальто із прорізаними рукавами і атласним поясом.

Аутфіт Кортні доповнила чорними капроновими колготами і блакитними чоботами на високій гумовій платформі. На плечі у неї висіла сіра сумочка.

Кортні Лав / Фото: Getty Images

Лав зробила акуратне укладання, макіяж із синіми стрілками, вуха прикрасила цікавими сережками, а на пальці у неї була каблучка з великим діамантом. У руках зірка тримала сонцезахисні чорні окуляри.

Нагадаємо, Кортні Лав побувала на вечірці друга DJ Fat Tony у Лондоні. Вона з'явилася там у мереживній коричневій сукні з шовковим бантом.

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