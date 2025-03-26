У сірому ансамблі і босоніжках із квітковою брошкою: Памела Андерсон на світській церемонії

57-річна акторка та модель у монохромному аутфіті від Tory Burch відвідала захід.

Памела Андерсон стала гостею 45-ої щорічної церемонії вручення нагород Muse Awards для жінок у кіно і телебаченні, яка відбулася у Нью-Йорку.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

На червоній доріжці вона постала у сірому ансамблі з осінньої колекції 2025 бренду Tory Burch, який складався з подовженого жакеті і спідниці міді. На ній також були сірі капронові колготки і темно-коричневі шкіряні босоніжки Tory Burch, один із яких був прикрашений вишуканою брошкою з камінням у вигляді квітів.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

У Памели було розпущене волосся, натуральний макіяж із глянцевим блиском на губах і діамантові сережки-цвяшки у вухах. Свій лук Андерсон завершила сумкою кольору слонової кістки з крокодилячим тисненням від вищезгаданого бренду.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми писали, що червоний купальник Памели Андерсон виставили у музеї. Тут можна подивитися, який він зараз має вигляд.

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