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У сірому джемпері і картатій мініспідниці: Каміла Кабельйо сходила на фешншоу Miu Miu

У сірому джемпері і картатій мініспідниці: Каміла Кабельйо сходила на фешншоу Miu Miu

У сірому джемпері і картатій мініспідниці: Каміла Кабельйо сходила на фешншоу Miu Miu

Каміла Кабельйо / Фото: Getty Images

Співачка у стильному луку з'явилася на Тижні моди у Парижі.

Каміла Кабельйо потрапила під приціл папараці, коли йшла на показ бренду Miu Miu, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Артистка була одягнена у сірий джемпер, із-під якого визирав білий комір сорочки, та сіру картату мініспідницю з квітковою аплікацією зі шкіри, камінням і ремінцями.

Каміла Кабельйо / © Getty Images
Каміла Кабельйо / Фото: Getty Images

Лук Кабельйо доповнила чорними шкарпетками, лоферами і сумкою.

У співачки була хвилясте укладання, макіяж із чорними стрілками і молочний манікюр.

Нагадаємо, Каміла Кабельйо взяла участь у шоу L'Oréal Walk Your Worth. На подіумі вона з'явилася у чорній оксамитовій мінісукні без бретельок, яка підкреслила її стрункі ноги. 

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