В сірому кардигані і з кавою: Анджеліна Джолі під прицілом папараці в Нью-Йорку

У повсякденному житті акторка вибирає просте і зручне вбрання, а також любить речі з перероблених матеріалів.

Анджеліну Джолі помітили папараці на вулиці у Нью-Йорку, коли вона виходила зі свого бутика Atelier Jolie. Зірка була одягнена просто і у зручні речі, оскільки поєднала білу майку з простими чорними штанами.

Також Джолі доповнила вбрання взуттям на високих платформах та оверсайз кардиганом сірого кольору на ґудзиках. Кардиган у акторки був від бренду Ryan Roche — він зв'язаний з переробленого кашеміру.

Свій лук для роботи вона доповнила сонцезахисними окулярами, невеликою сумкою-клатчем і легким макіяжем. У руці Анджеліна також тримала пластянку з кавою.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Светр від цього бренду, але чорний, вона одягала й на кінофестивалі в Італії зовсім нещодавно. Акторка поєднала його тоді зі спідницею-олівцем і балетками.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

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