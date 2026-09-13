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- Шоу-бізнес
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У сірому костюмі Chanel і смугастій краватці: Ніколь Кідман завітала на вечірнє шоу
58-річна акторка продемонструвала елегантний аутфіт у маскулінному стилі під час промокампанії фільму «Практична магія 2».
Ніколь Кідман стала гостею «Вечірнього шоу» з Джиммі Фелоном у Нью-Йорку. В ефірі акторка розповіла про фільм «Практична магія 2», в якому знову зіграла разом із Сандрою Буллок.
Для появи у студії Кідман обрала сірий костюм Chanel із колекції Pre-Fall 2026, створеної Матьє Блазі. Комплект складався з приталеного жакета з накладними кишенями і золотистим ґудзиком, а також широких штанів зі стрілками.
Під жакет вона одягла світло-рожеву сорочку у смужку з великим загостреним коміром і смугасту шовкову краватку у чорному, білому та червоному кольорах. Аутфіт акторка доповнила чорними туфлями у чоловічому стилі.
У Ніколь було хвилясте укладання з чубчиком і ніжний макіяж з рожевими рум’янами і чорним олівцем на очах.
Нагадаємо, Ніколь Кідман розповіла про материнство та чому не хоче бути подругою своїм дітям.