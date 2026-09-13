У сірому костюмі Chanel і смугастій краватці: Ніколь Кідман завітала на вечірнє шоу

Ніколь Кідман / © Getty Images

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Ніколь Кідман стала гостею «Вечірнього шоу» з Джиммі Фелоном у Нью-Йорку. В ефірі акторка розповіла про фільм «Практична магія 2», в якому знову зіграла разом із Сандрою Буллок.

Для появи у студії Кідман обрала сірий костюм Chanel із колекції Pre-Fall 2026, створеної Матьє Блазі. Комплект складався з приталеного жакета з накладними кишенями і золотистим ґудзиком, а також широких штанів зі стрілками.

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Ніколь Кідман / © Getty Images

Під жакет вона одягла світло-рожеву сорочку у смужку з великим загостреним коміром і смугасту шовкову краватку у чорному, білому та червоному кольорах. Аутфіт акторка доповнила чорними туфлями у чоловічому стилі.

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У Ніколь було хвилясте укладання з чубчиком і ніжний макіяж з рожевими рум’янами і чорним олівцем на очах.

Нагадаємо, Ніколь Кідман розповіла про материнство та чому не хоче бути подругою своїм дітям.

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