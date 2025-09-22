ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
115
1 хв

У сірому костюмі і поло з ґудзиками: Леонардо Ді Капріо у стильному образі з’явився на прем’єрі фільму

50-річний голлівудський актор активно займається промотуром своєї нової стрічки.

Аліна Онопа
Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Леонардо Ді Капріо презентував у Нью-Йорку свій новий фільм «Одна битва за іншою». Прем’єра чорної комедії відбулася у Лінкольн-центрі.

Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Актор обрав для своєї появи сірий костюм, який складався з двобортного піджака і штанів зі стрілками. На ньому також було кремове поло з ґудзиками і чорні шкіряні туфлі.

Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Образ Ді Капріо доповнив годинником і чорним кільцем. У нього була стильна зачіска і щетина на обличчі.

Про фільм:

Стрічка «Одна битва за іншою», сценарій якого написав і зрежисував Пол Томас Андерсон, розповідає про колишнього революціонера Боба Фергюсона. Він живе в наркотичній параної, тримаючись осторонь від суспільства разом зі своєю запальною донькою Віллою. І раптом з’являється його давній ворог, який викрадає Віллу. Боб возз’єднується зі своїми екстоваришами, щоб знайти доньку. У відчайдушних пошуках йому доведеться зійтися у смертельному двобої з власними помилками й тінями минулого.

У фільмі ми також побачимо Шона Пенна, Бенісіо дель Торо, Реджину Голл, Теяну Тейлор, Чейз Інфініті та інших.

В український прокат трилер вийде 25 вересня.

