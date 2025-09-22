- Дата публікації
У сірому костюмі і поло з ґудзиками: Леонардо Ді Капріо у стильному образі з’явився на прем’єрі фільму
50-річний голлівудський актор активно займається промотуром своєї нової стрічки.
Леонардо Ді Капріо презентував у Нью-Йорку свій новий фільм «Одна битва за іншою». Прем’єра чорної комедії відбулася у Лінкольн-центрі.
Актор обрав для своєї появи сірий костюм, який складався з двобортного піджака і штанів зі стрілками. На ньому також було кремове поло з ґудзиками і чорні шкіряні туфлі.
Образ Ді Капріо доповнив годинником і чорним кільцем. У нього була стильна зачіска і щетина на обличчі.
Про фільм:
Стрічка «Одна битва за іншою», сценарій якого написав і зрежисував Пол Томас Андерсон, розповідає про колишнього революціонера Боба Фергюсона. Він живе в наркотичній параної, тримаючись осторонь від суспільства разом зі своєю запальною донькою Віллою. І раптом з’являється його давній ворог, який викрадає Віллу. Боб возз’єднується зі своїми екстоваришами, щоб знайти доньку. У відчайдушних пошуках йому доведеться зійтися у смертельному двобої з власними помилками й тінями минулого.
У фільмі ми також побачимо Шона Пенна, Бенісіо дель Торо, Реджину Голл, Теяну Тейлор, Чейз Інфініті та інших.
В український прокат трилер вийде 25 вересня.