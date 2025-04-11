У сірому костюмі і в обіймах коханого: дружина Віктора Павліка вперше після пластичної операції відвідала захід

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова

Реклама

Співак Віктор Павлік і його дружина Катерина Реп’яхова відвідали презентацію нового флагманського проєкту Анатолія Анатоліча «Коли я був маленьким», яка відбулася у дитячому кінотеатрі «Кадр».

Віктор Павлік, Катерина Реп’яхова та Анатолій Анатоліч

Це перший вихід Катерини після її третьої пластичної операції — вона збільшила підборіддя за допомогою імпланта.

Віктор Павлік і Катерина Реп’яхова

Блогерка з’явилася там у стильному луку. На ній був сірий штанний костюм, кремовий топ і білі кросівки. Аутфіт Реп’яхова доповнила гарними сережками у вигляді квітів і делікатним ланцюжком. Свій образ Катерина завершила темною сумкою.

Реклама

Віктор Павлік і Катерина Реп’яхова

Вікторі Павлік був одягнений у все чорне: сорочку, штани і взуття.

Віктор Павлік і Катерина Реп’яхова

До слова, проєкт Анатолія Анатоліча «Коли я був маленьким» — це розмова про те, як формується особистість, які події і люди впливають на мрії, вибір і майбутнє. Героєм першого випуску став телеведучий Андрій Бєдняков.

Крім того, проєкт має важливу місію — допомогти збирати кошти на лікування онкохворих діток.