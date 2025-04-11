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- Шоу-бізнес
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У сірому костюмі і в обіймах коханого: дружина Віктора Павліка вперше після пластичної операції відвідала захід
Блогерка Катерина Реп’яхова вийшла в світ після того, як збільшила підборіддя за допомогою імпланта.
Співак Віктор Павлік і його дружина Катерина Реп’яхова відвідали презентацію нового флагманського проєкту Анатолія Анатоліча «Коли я був маленьким», яка відбулася у дитячому кінотеатрі «Кадр».
Це перший вихід Катерини після її третьої пластичної операції — вона збільшила підборіддя за допомогою імпланта.
Блогерка з’явилася там у стильному луку. На ній був сірий штанний костюм, кремовий топ і білі кросівки. Аутфіт Реп’яхова доповнила гарними сережками у вигляді квітів і делікатним ланцюжком. Свій образ Катерина завершила темною сумкою.
Вікторі Павлік був одягнений у все чорне: сорочку, штани і взуття.
До слова, проєкт Анатолія Анатоліча «Коли я був маленьким» — це розмова про те, як формується особистість, які події і люди впливають на мрії, вибір і майбутнє. Героєм першого випуску став телеведучий Андрій Бєдняков.
Крім того, проєкт має важливу місію — допомогти збирати кошти на лікування онкохворих діток.