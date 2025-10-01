У сірому костюмі і з червоною помадою: 80-річна Гелен Міррен в ефектному луку зʼявилася на фешнпоказі

Гелен Міррен / © Getty Images

Реклама

Гелен Міррен відвідала фешнпоказ бренду Stella McCartney, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі. Акторка продемонструвала там ефектний аутфіт, у якому вона мала розкішний вигляд

На зірці був сірий костюм у смужку, який складався з однобортного жакета і штанів вільного крою, та біла сорочка. Вбрання Гелен доповнила чорними туфлями на невисоких шпильках, чорним шкіряним клатчем і сонцезахисними окулярами, які тримала у руці.

Гелен Міррен / © Getty Images

Міррен зробила укладання з прикореневим обʼємом і макіяж із акцентом на червоній помаді.

Реклама

Нагадаємо, Гелен Міррен у гарній сукні з квітами і білому жакеті сяяла на прем’єрі фільму у Лондоні.