У сірому костюмі і з сумкою Hermès Kelly: Вікторія Бекхем на Тижні моди у Парижі

Вікторію Бекхем папараці заскочили біля готелю перед фешнпоказом у межах Паризького тижня моди.

Модельєрка, як завжди, мала стильний вигляд. Вона була одягнена у білий топ і сірий костюм, який складався з жакета і штанів вільного крою з високим посадженням і стрілками. На талії у Віккі був шкіряний пояс кольору лате.

Лук Бекхем доповнила чорним взуттям на високих платформах і підборах та коричневою сумкою Hermès Kelly. Волосся у дизайнерки було укладене у локони, на обличчі був ніжний макіяж та улюблені масивні чорні окуляри, а шию вона пркирасила делікатним ланцюжком із мініатюрною підвіскою.

Нагадаємо, минулого разу Вікторія Бекхем з’явилася на вулицях Парижа також у сірому костюмі, тільки іншої моделі.