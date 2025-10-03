- Дата публікації
У сірому костюмі і з сумкою Hermès Kelly: Вікторія Бекхем на Тижні моди у Парижі
Дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls має чудове почуття стилю і кожним своїм виходом вона це підтерджує.
Вікторію Бекхем папараці заскочили біля готелю перед фешнпоказом у межах Паризького тижня моди.
Модельєрка, як завжди, мала стильний вигляд. Вона була одягнена у білий топ і сірий костюм, який складався з жакета і штанів вільного крою з високим посадженням і стрілками. На талії у Віккі був шкіряний пояс кольору лате.
Лук Бекхем доповнила чорним взуттям на високих платформах і підборах та коричневою сумкою Hermès Kelly. Волосся у дизайнерки було укладене у локони, на обличчі був ніжний макіяж та улюблені масивні чорні окуляри, а шию вона пркирасила делікатним ланцюжком із мініатюрною підвіскою.
Нагадаємо, минулого разу Вікторія Бекхем з’явилася на вулицях Парижа також у сірому костюмі, тільки іншої моделі.