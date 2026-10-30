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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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39
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1 хв

У сірому костюмі з бра і квітковою аплікацією: Рейчел Зеглер на прем’єрі у Нью-Йорку

Акторка поєднала строгий крій із пікантним топом і квітковим декором.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Рейчел Зеглер

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер відвідала прем’єру A Few Good Men у театрі Лінкольн-центру у Нью-Йорку. На червоній доріжці вона продемонструвала цікавий образ з колекції прет-а-порте весна-літо 2025 бренду Markgong.

На акторці був приталений сірий жакет з прорізною нагрудною кишенею і кишенями з клапанами. Рейчел його розстебнула, показавши топ-бра з драпуванням і вузлом посередині, який відкривав декольте та живіт.

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Верх вона поєднала зі спідницею-олівцем довжини міді, прикрашеною сріблястою аплікацією у вигляді гілки троянд із листям і бутонами. Взута вона була у гостроносі туфлі-човники кольору металік на шпильках.

Рейчел розпустила волосся, зробила макіяж з акцентом на очах, вуха прикрасила блискучими сережками, а на руках було кілька каблучок.

Нагадаємо, Рейчел Зеглер продемонструвала на вечірці ніжний образ у лавандовій сукні-комбінації з відвертим декольте.

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