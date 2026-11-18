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- Шоу-бізнес
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У сірому костюмі з незвичайними штанями і з сумкою Chanel: Ніколь Кідман папараці заскочили у Нью-Йорку
59-річна акторка у цікавому аутфіті вийшла в світ.
Ніколь Кідман потрапила до об’єктивів папараці біля San Vicente West Village у Нью-Йорку. Акторка усміхалася фотографам, крокуючи вулицею.
Зірка була в графітово-сірому костюмі, який складався з приталеного жакета з і широких штанів із високим посадженням і довгими драпованими деталями з боків.
Під жакет Ніколь одягла білу блузу з коміром-стійкою і рюшами вздовж застібки. Її плісовані манжети визирали з-під рукавів жакета.
Кідман доповнила лук чорними шкіряними лоферами на низькій підошві й великою чорною замшевою стьобаною сумкою Chanel із золотистою фурнітурою та ремінцем-ланцюжком. У вухах у неї були золоті сережки з камінням, а на руці — каблучка.
Волосся акторка зібрала ззаду, залишивши чубчик і хвилясті пасма біля обличчя, і зробила макіяж з рожевими рум’янами і ягідною помадою.