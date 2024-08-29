У сірому костюмі і кольорових прикрасах: стильний образ Ярослави Магучіх

Українська легкоатлетка і чемпіонка Олімпійських ігор 2024 у стильному сірому вбранні вийшла на прогулянку.

Ярослава Магучіх поділилася в Instagram гарною світлиною, на якій вона продемонструвала новий стильний лук.

Спортсменка позувала на тлі водойми у білому топі і сірому костюмі, який складався з широких штанів і жакета з сірими ґудзиками.

Ярослава Магучіх/Instagram

Ярослава зробила акуратну зачіску і доповнила аутфіт сережками та намистом із різнокольоровим камінням, а також годинником. На плечі у неї висіла чорна сумка.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх у День Незалежності з'явилася у центрі столиці у білому кроптопі з округлим вирізом і коротких шортах із кольоровим квітковим принтом, білим мереживом, хвилеподібним подолом з перфорацією і таким самим поясом.

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