У сірому костюмі і кольорових прикрасах: стильний образ Ярослави Магучіх

Українська легкоатлетка і чемпіонка Олімпійських ігор 2024 у стильному сірому вбранні вийшла на прогулянку.
Ярослава Магучіх поділилася в Instagram гарною світлиною, на якій вона продемонструвала новий стильний лук.
Спортсменка позувала на тлі водойми у білому топі і сірому костюмі, який складався з широких штанів і жакета з сірими ґудзиками.
Ярослава зробила акуратну зачіску і доповнила аутфіт сережками та намистом із різнокольоровим камінням, а також годинником. На плечі у неї висіла чорна сумка.
Нагадаємо, Ярослава Магучіх у День Незалежності з'явилася у центрі столиці у білому кроптопі з округлим вирізом і коротких шортах із кольоровим квітковим принтом, білим мереживом, хвилеподібним подолом з перфорацією і таким самим поясом.
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