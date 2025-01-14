У сірому костюмі і на високих шпильках: 59-річна Брук Шилдс сходила на ранкове шоу

Папараці заскочили Брук Шилдс, коли вона вийшла з телевізійної студії ABC, де була на зніманнях шоу "Доброго ранку, Америка" в Нью-Йорку. В ефірі вона розповіла про свої мемуари "Брук Шилдс не має права старіти", які днями вийшли у світ.

Акторка мала чудовий вигляд. Вона була одягнена у сірий костюм від бренду Thom Browne, який складався з жакета і вкорочених прямих штанів, білу сорочку і сіру краватку.

Брук Шилдс / Фото: Getty Images

Образ Брук доповнила туфлями кольору металік на високих шпильках і чорною стьобаною сумкою від Chanel.

У зірки було акуратне укладання з локонами, макіяж із ліловою помадою і персиковими рум'янами та срібні сережки-люстри. У руці вона тримала окуляри у рожевій оправі.

Нагадаємо, минулого разу Брук Шилдс вийшла у світ в образі total black. На ній був чорний двобортний жакет і чорна сукня міді з розрізом.

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