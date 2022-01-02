У сірому костюмі і з кубинською сигарою: учасниця "Холостяка-11" показала нові фото зі своїм коханим

Джессіка Чегі тримає у таємниця обличчя бойфренда.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі – опублікувала в Instagram Stories нові фото зі своїм бойфрендом. І знову дівчина заховала його обличчя – цього разу під великим жовтим смайликом.
Джес поки що не хоче показувати підписникам обличчя коханого.
Чегі позувала з чоловіком, сидячі на дивані. Однією рукою він її обіймав, а в іншій тримав кубинську сигару. Поряд з ними на столі стояли келихи з ігристим.
Джессіка була одягнена у сіру мінісукню, а її ббойфренд у сірий костюм, білу футболку і білі кросівки.
"Мій вираз обличчя під час фотографування", - підписала знімки дівчина.
Раніше Чегі показала їхнє спільну спільну світлину, зроблену біля ялинки.
Нагадаємо, не показує обличчя свого коханого і колишня речниця Володимира Зеленського – Юлія Мендель. Вона виклала знімки з фотосесії, де видно лише руки її бойфренда.
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