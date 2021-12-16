У сірому костюмі і з лаконічними сережками: Олена Зеленська на презентації книжки

Перша леді України у новому діловому луку відвідала захід.
Олена Зеленська взяла участь у презентації книжки "Світ без меж", в якій розповідається про різноманіття та рівність, повагу і толерантне спілкування. Книжка орієнтована на навчання дітей молодшого віку. Її поширять серед українських шкіл до кінця цього року.
В Instagram перша леді виклала світлини з події. Там вона постала у строгому діловому образі. На Олені був сірий костюм, який складався з жакету і штанів кльош, а також на тон темніша водолазка.
Лук пані Зеленська доповнила чорним взуттям, чорною маскою і лаконічними сережками. Акуратне укладання, вишневий манікюр і ніжний макіяж завершив образ пані Олени.
А на зустрічі зі студентами Зеленська з'явилася у светрі ананасового кольору, штанях-палацо і туфлях на шпильках.
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