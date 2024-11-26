У сірому костюмі та яскравій сорочці: Ель Феннінг відвідала фотокол до фільму "Повна невідомість"

Її головний колега по картині не з'явився на цьому заході.
Акторка Ель Феннінг відвідала новий захід у Лондоні — цього разу вона сяяла на фотосесії до фільму "Повна невідомість", в якому зіграла з красенем Тімоті Шаламе.
З такої нагоди акторка одягла не вечірню сукню, а стильний оверсайз костюм від бренду Bottega Veneta. Її вбрання було сірого кольору і включало двобортний жакет зі штанами. Костюм Ель носила у поєднанні з яскравою сорочкою в картатий принт червоного кольору.
Волосся вона зібрала в низький хвіст, зробила легкий макіяж, а також доповнила образ чорними лоферами із золотою фурнітурою.
Нагадаємо, що під час знімань у цьому фільмі Ель і Тімоті регулярно фотографували папараці і акторів було просто не впізнати. Акторка мала волосся іншого кольору, а Тімоті носив сорочки і потерті джинси.
Шаламе зіграв легендарного музиканта та співака Боба Ділана, а Феннінг дісталася роль коханої головного героя – Сьюз Ротоло, яка була американською художницею італійського походження та дочкою радикалів – членів Комуністичної партії США. Це були перші серйозні стосунки Ділана і тривали вони від 1961 до 1964 року. Саме ця дівчина сфотографована пліч-о-пліч з Діланом на обкладинці його другого альбому The Freewheelin' Bob Dylan. Критики тоді пов'язали Ротоло з деякими ранніми піснями Ділана про кохання, включаючи Don't Think Twice It's All Right.
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