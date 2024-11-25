У сірому костюмі та з сумкою Gucci: Сара Джессіка Паркер на кінофестивалі в Турині

Вона стала однією із почесних гостей заходу.
Минулого тижня у Турині стартував Міжнародний кінофестиваль. Гостею заходу стала американська акторка Сара Джесіка Паркер – зірка серіалу "Секс і місто".
Акторка проводить в Італії вже кілька днів та у межах заходу відвідала третій фестивальний день. Вона з'явилася на публіці у сірому костюмі, який включав жакет та спідницю-олівець нижче колін.
Образ Паркер доповнила туфлями на підборах із гламурними брошками та чорною сумкою від Gucci. Також відома акторка розпустила своє довге волосся і зробила макіяж.
Захід вона відвідала і у день відкриття. Паркер тоді вийшла на публіку у довгій оксамитовій спідниці, яку носила у поєднанні з білою сорочкою та жакетом. Це елегантне вбрання вона розбавила тоді гламурними аксесуарами — сумкою та туфлями зі стразами.
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