У сірому костюмі та з сумкою Gucci: Сара Джессіка Паркер на кінофестивалі в Турині

Минулого тижня у Турині стартував Міжнародний кінофестиваль. Гостею заходу стала американська акторка Сара Джесіка Паркер – зірка серіалу "Секс і місто".

Акторка проводить в Італії вже кілька днів та у межах заходу відвідала третій фестивальний день. Вона з'явилася на публіці у сірому костюмі, який включав жакет та спідницю-олівець нижче колін.

Образ Паркер доповнила туфлями на підборах із гламурними брошками та чорною сумкою від Gucci. Також відома акторка розпустила своє довге волосся і зробила макіяж.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Захід вона відвідала і у день відкриття. Паркер тоді вийшла на публіку у довгій оксамитовій спідниці, яку носила у поєднанні з білою сорочкою та жакетом. Це елегантне вбрання вона розбавила тоді гламурними аксесуарами — сумкою та туфлями зі стразами.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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