У сірому костюмі від Miu Miu: зірка Marvel Брі Ларсон відвідала захід у Лос-Анджелесі

Зірки обрала для своєї появи на публіці трендовий лук лаконічного відтінку.

Американська акторка Брі Ларсон — зірка серії фільмів Marvel та серіалу "Уроки хімії" — вирішила підтримати друга. Вона відвідала церемонію вручення Кевіну Файгу зірки на Голлівудській Алеї слави.

Файг — американський продюсер, президент Marvel Studios і головний креативний директор Marvel, відомий завдяки продюсуванню неймовірно успішної кінофраншизи "Кінематографічний всесвіт Marvel".

Брі прийшла на захід у сірому, трохи маскулінному костюмі від бренду Miu Miu. Вбрання складалося із жилета на ґудзиках та вільних штанів з відворотами на холошнях.

Брі Ларсон / Фото: Associated Press

Носила вона костюм у поєднанні з чорними туфлями на високих підборах, лаконічним укладанням, сережками, сонцезахисними окулярами та годинником на зап'ясті. Також простим та лаконічним був макіяж на обличчі зірки.

Під час заходу вона багато фотографувала на телефон, а також одноразову камеру.

Брі Ларсон / Фото: Associated Press

Брі Ларсон / Фото: Associated Press

Прийшли на цю подію інші актори, які зіграли у різних фільмах Marvel. Зокрема поряд із Кевіном Файгі були також: Шон Леві, Луїс Д'Еспозито, Себастьян Стен, Кріс Еванс, Кетрін Ган, Девід Гарбор, Ке Гай Куан, Г'ю Джекман, Емма Коррін, Кевін Файгі, Раян Рейнольдс, Сіму Лю, Кріс Пратт.

Брі Ларсон із колегами / Фото: Associated Press

Напередодні цього заходу також відбулася прем'єра одного з нових фільмів Marvel Studios "Дедпул і Росомаха", в якому зіграв новий незвичайний актор — пес зі званням "найпотворнішого собаки Великої Британії".

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