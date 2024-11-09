У сірому костюмі з принтом: Демі Мур на презентації нового серіалу у Лондоні

61-річна зірка мала дуже стильний вигляд у цьому вбранні.
У Лондоні відбулася презентація серіалу "Землевласник" від Paramount+, дія в якому відбувається в наші дні в Західному Техасі, в США. Одну з ролей у цьому проєкті зіграла акторка Демі Мур, тож відвідала захід.
Вона вийшла до фотографів у ефектному сірому картатому вбранні від відомого італійського бренду Erdem. Костюм акторки був представлений у круїзній колекції 2025 року. Він включав приталений жакет на чорних ґудзиках та міді-спідницю. На обох речах був великий чорний принт у вигляді квітів.
Цей образ Демі доповнила туфлями в стилі Мері Джейн чорного кольору, декількома прикрасами, макіяжем, а також своєю улюбленою зачіскою з довгим розпущеним волоссям.
Нагадаємо, що нещодавно з Мур також вийшов фільм "Субстанція" і перед його премьерою Леді.ТСН.ua разом з дистриб'ютором фільму в Україні показував ексклюзивний уривок цієї стрічки.
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