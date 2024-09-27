У сірому лаконічному луку: Адріана Ліма відвідала Тиждень моди в Парижі

Бразильська супермодель, найбільш відома як одна з "ангелів" Victoria's Secret – 43-річна Адріана Ліма – відвідала Тиждень моди у Парижі. Вона з'явилася на шоу Schiaparelli, де бренд демонстрував публіці колекцію весна-літо 2025. Модель взяла участь у показі і вийшла на подіум.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

Адріану сфотографували у сірому образі. Модель одягла сорочку, класичні штани та накинула на плечі пальто.

У руці вона тримала чорну сумку, а також була одягнена в черевики на грубій підошві. Волосся ж Ліма зібрала в гладку зачіску та зробила на обличчі макіяж.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

Також на цьому заході з'явилися сестри Дженнер — Кайлі та Кендалл. Кайлі продемонструвала перед камерами ефектну сукню з оригінальним декольте.

Читайте також:

Адріана Ліма в гарному вбранні (19 фото)