У сірому піджаку та білій футболці: "Відьмака" Генрі Кавілла заскочили папараці

Актор прямував до інтерв'ю.

Вже цієї п'ятниці, 17 грудня, відбудеться прем'єра 2 сезону серіалу "Відьмак", знятого за циклом романів польського письменника Анджея Сапковського. Головну роль Геральта із Рівії у серіалі, звичайно ж, виконає 38-річний Генрі Кавілл.

Вчора актора заскочили папараці в Нью-Йорку, коли він прямував на знымання в The Late Show with, яку веде Стівен Кольбер. На шоу Генрі з'явився, щоб розповісти про новий сезон "Відьмака".

Генрі обрав для ефіру не звичайнісінький образ, адже поєднав сірий піджак у клітку зі світлими однотонними штанами, білою футболкою та коричневими черевиками. Єдиною яскравою плямою в образі знаменитості стала блакитна хустка в нагрудній кишені.

Генрі Кавіл / Getty Images

Також варто додати, що актор є сам шанувальником книжок та відеоігор про "Відьмака", тому дуже хотів зіграти Геральта, коли дізнався про кастинг у проєкт.

Читайте також: