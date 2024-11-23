У сірому смугастому костюмі: стильна Кара Делевінь на світській вечірці з колегами

32-річна британська модель відвідала гламурний світський захід бренду L'Oréal. Вона вже багато років є послом цієї марки.

Для заходу Кара обрала не сукню, а зручний та стильний костюм від бренду Celine, який був сірого кольору та у смужку.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Модель одягла піджак поверх білої сорочки на гудзиках, заправивши лише один бік за пояс своїх трохи розкльошених штанів. Образ доповнили лаконічні босоніжки з ремінцями, гарне укладання локонами та нюдовий макіяж.

Вона мала сенсаційний вигляд, але прийшла на цю подію не сама. Також перед фотографами сяяли колеги Кари — Гелен Міррен, Ель Феннінг, Енді Макдавелл та Ейджа Наомі Кінг.

Кара Делевінь, Гелен Міррен, Ель Феннінг, Енді Макдавелл та Ейджа Наомі Кінг / Фото: Getty Images

Раніше Кара також брала участь у заході L'Oréal, який відбувався у Парижі під час Тижня моди. Бренд тоді провів шоу Le Défilé L'Oréal Paris – Walk Your Worth під час якого вона вийшла на подіум у червоних трусах та жакеті на голе тіло.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

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