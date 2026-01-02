- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 246
- Час на прочитання
- 1 хв
У сірому светрі з V-подібним вирізом і на підборах: Анджеліна Джолі під час благодійної поїздки
Американська акторка і посолка доброї волі UNICEF у стриманому образі з’явилася перед фотографами.
Анджеліна Джолі відвідала прикордонний перехід Рафах на кордоні з сектором Гази. Там вона ознайомилася з роботою гуманітарної інфраструктури.
Акторка з’явилася там у сірому светрі вільного крою з V-подібним вирізом, чорних широких штанях і чорних ботильйонах на стійких високих підборах.
У Джолі було розпущене волосся, макіяж із акцентом на очах і лаконічні сережки у вухах.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі у чорній оксамитовій сукні з тонкими бретелями сяяла на червоній доріжці у межах Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні.