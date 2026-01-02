ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
246
Час на прочитання
1 хв

У сірому светрі з V-подібним вирізом і на підборах: Анджеліна Джолі під час благодійної поїздки

Американська акторка і посолка доброї волі UNICEF у стриманому образі з’явилася перед фотографами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі відвідала прикордонний перехід Рафах на кордоні з сектором Гази. Там вона ознайомилася з роботою гуманітарної інфраструктури.

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Акторка з’явилася там у сірому светрі вільного крою з V-подібним вирізом, чорних широких штанях і чорних ботильйонах на стійких високих підборах.

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

У Джолі було розпущене волосся, макіяж із акцентом на очах і лаконічні сережки у вухах.

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Нагадаємо, Анджеліна Джолі у чорній оксамитовій сукні з тонкими бретелями сяяла на червоній доріжці у межах Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні.

Дата публікації
Кількість переглядів
246
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie