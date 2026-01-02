У сірому светрі з V-подібним вирізом і на підборах: Анджеліна Джолі під час благодійної поїздки

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі відвідала прикордонний перехід Рафах на кордоні з сектором Гази. Там вона ознайомилася з роботою гуманітарної інфраструктури.

Акторка з’явилася там у сірому светрі вільного крою з V-подібним вирізом, чорних широких штанях і чорних ботильйонах на стійких високих підборах.

У Джолі було розпущене волосся, макіяж із акцентом на очах і лаконічні сережки у вухах.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі у чорній оксамитовій сукні з тонкими бретелями сяяла на червоній доріжці у межах Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні.