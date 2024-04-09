У сірому топі без білизни: Кая Гербер потрапила під приціл папараці

Кая Гербер мала досить ефектний вигляд і була одягнена в сірий топ, що обтискає фігуру, під який не стала одягати бюстгальтер і спідницю-міді з розрізом ззаду, доповнивши свій лук світлими мюлями на невисоких підборах.

На зап'ясті у Каї був золотий годинник, каштанове волосся дівчина розпустила, зробила макіяж очей і насиченим блиском підкреслила губи. Гербер прямувала до автомобіля і усміхалася, коли побачила фотографів, які її знімали.

Кая Гербер / Фото: Getty Images

Також разом із нею була помічена і її мати Сінді Кроуфорд. 58-річна супермодель була у чорному жакеті та спідниці плісе, у високих чорних чоботях на підборах і на плечі у неї висіла чорна сумка. Сінді розпустила волосся і зробила макіяж, а у неї на шиї виблискувала золота прикраса у вигляді ланцюжка з медальйоном.

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого разу ми бачили Каю в цікавому вбранні від Alaïa.

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